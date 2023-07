Objektiv – 14 Juillet Die Stimmung vor dem französischen Nationalfeiertag ist angespannt. Rösch Manfred

Bild: Thibault Camus/EPA AP Pool/Keystone

Die Architektur ist das grosse Buch der Menschheit, der hauptsächliche Ausdruck des Menschen von verschiedenen Entwicklungsständen...» – so schreibt Victor Hugo im «Glöckner von Notre-Dame». Das gilt ganz besonders eben für die Kathedrale Notre-Dame de Paris, eine Herzkammer der französischen Nation. Seit dem Grossbrand von 2019 wird repariert und renoviert. Eingerüstet und mit Baulampen beleuchtet, wirkt die altehrwürdige gotische Struktur des Gottes­hauses geradezu zeitlos schlicht und elegant: Zur Kenntlichkeit verfremdet, sozusagen, ähnlich wie einst der Pont Neuf, als ihn der Künstler Christo verpackt hatte. Ganz Frankreich ist derzeit eine Baustelle, aber sie präsentiert sich nicht so vielversprechend wie hier die Apsis und die Türme von ­Notre-Dame. Es herrscht eher Abbruch-Atmosphäre. Vor dem Nationalfeiertag am 14. Juli steckt den Leuten die jüngste Unruhewelle in den Knochen. Die Stimmung in so mancher Banlieue ist buchstäblich explosiv, zum Ausbruch von bürgerkriegsähnlichen Zuständen reicht wenig. Die Regierung will neue Krawalle unterbinden und hat daher den Verkauf von Feuerwerk an Private verboten. Sonst könnte am Ende noch mehr in Flammen aufgehen als «nur» eine Kirche.

