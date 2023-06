Am 5. März 1953 starb Stalin. Die neue, zunächst kollektive Führung im Kreml – Beria, Chruschtschow, Malenkow – musste ihren Kurs suchen, und es dauerte eine Weile, bis sich Chruschtschow als Chef durchgesetzt hatte. Die stählerne Faust war jedenfalls im ganzen Ostblock nicht mehr so zu spüren wie noch zu Lebzeiten des Tyrannen. Das verunsicherte auch die Chefkommunisten in den Satellitenstaaten, am meisten diejenigen im wackligen, nach Westen noch porösen Kunstgebilde der Deutschen Demokratischen Republik.

Dort ging denn auch der 17. Juni 1953 als Tag des Volksaufstands in die Annalen ein – oder als Tag der Konterrevolution, aus Sicht der Genossen. Ironie der Geschichte: Ausgerechnet an der damaligen Stalinallee in Berlin, wo aus Ruinen eine sozialistische Prachtmeile am Auferstehen war, begehrte (theoriewidrig) die Arbeiterklasse gegen die rote Diktatur auf. Maurern und Malern, Spenglern und Schreinern war zu Ohren gekommen, dass Kollegen auf einer anderen Grossbaustelle höhere Arbeitsnormen aufgezwungen worden waren (im Kapitalismus: Lohnkürzung).

So solidarisierten sich, vor nunmehr siebzig Jahren, Berliner Proletarier, zogen vor Regierungsgebäude des ungefestigten, noch nicht einmal vier Jahre jungen Staatswesens und liessen ihren Unmut laut werden. Es waren vielleicht 10’000 Menschen dabei; irgendwann machte die Parole «Generalstreik» die Runde. Das sprach sich sofort im ganzen Land herum. Tags darauf, am legendären 17. Juni, wurde in rund 370 Städten und Ortschaften gestreikt. Schätzungsweise 0,5 Mio. Arbeitskräfte in gegen 190 Betrieben legten Hammer und Zirkel nieder. Es kam zu Massendemonstrationen, Partei- und Behördengebäude wurden angegriffen.

Die Eintagsrevolution

Sogleich ertönte der Ruf nach Rücktritt der (allein durch sowjetische Bajonette legitimierten) Regierung, der Freilassung politischer Gefangener, nach freien Wahlen, dem Abzug der Sowjetarmee und der Wiedervereinigung. Die Spitzengenossen der Sozialistischen Einheitspartei – einer Zwangsfusion aus Kommunisten und Sozialdemokraten unter alleiniger Führung der Kommunisten – verstanden die Welt nicht mehr (sofern sie sie jemals verstanden hatten). Die prekäre, provisorische Lage der DDR liess sie um ihre Macht fürchten; schon Stalin hatte dem Westen einst vergebliche Avancen gemacht, ein vereintes, neutralisiertes Deutschland einzurichten, so ähnlich vielleicht, wie es dann 1955 mit Österreich geschah. Für Kanzler Konrad Adenauer hatte die Westbindung Vorrang, und er hegte ein gesundes Misstrauen gegenüber Moskau; Naivität diesbezüglich kam erst im wiedervereinigten Deutschland in Mode.

Das Regime um Walter Ulbricht, den Spitzbart mit der Fistelstimme, war sich auch nicht gewiss, ob die Volkspolizei wirklich bereit wäre, folgsam aufs eigene Volk einzudreschen. So wurde denn sofort der «grosse Bruder» zu Hilfe gerufen. Am 16. Juni wollten die sowjetischen Garnisonskommandeure noch nichts von einem Durchgreifen wissen, doch als am 17. die Existenz der Satrapie DRR auf dem Spiel stand, schickte die Besatzungsmacht Soldaten aus, in Panzern. Die ratterten durch die Strassen in Berlin und anderswo. In der Regel reichte ihre blosse furchterregende Präsenz, um den aufgebrachten Leuten die Aussichtslosigkeit ihres Aufbäumens vor Augen zu führen. Dass der Westen nicht intervenieren konnte, weil das womöglich gleich einen atomaren Weltkrieg auslösen würde, stand fest.

So dauerte denn der ostdeutsche Revolutionsversuch nur einen, anderthalb Tage. Er war sehr wohl heroisch: Wenigstens 55 Menschen kamen ums Leben, hinterher fällte die «Justiz» der durch und durch undemokratischen deutschen Willkür-Republik etliche Todesurteile und lochte Tausende auf Jahre ein – Rot war auch nicht besser als Braun. Der Aufstand der Massen gegen ihre sozialistischen Wohltäter war für das Politbüro traumatisch, weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte. Nach dieser Nahtoderfahrung wucherte der Schnüffelapparat des «Ministeriums für Staatssicherheit» zum grössten Arbeitgeber des Landes aus, zum verhassten «VEB Horch und Guck».

Den eingängigsten Kommentar zum 17. Juni gab seinerzeit ausgerechnet Bertolt Brecht ab, der linke Vorzeigeschriftsteller der Arbeiter- und Bauernrepublik, im Gedicht «Die Lösung»:

Nach dem Aufstand des 17. Juni

Liess der Sekretär des Schriftstellerverbands

In der Stalinallee Flugblätter verteilen

Auf denen zu lesen war, dass das Volk

Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe

Und es nur durch verdoppelte Arbeit

zurückerobern könne. Wäre es da

Nicht doch einfacher, die Regierung

Löste das Volk auf und

Wählte ein anderes?

Budapest 1956, Prag 1968

Noch zwei Mal walzten sowjetische Panzer Aufstände in den gemäss der Breschnew-Doktrin nur begrenzt souveränen Staaten des Comecon bzw. des Warschauer Pakts blutig nieder. Zuerst 1956 in Ungarn; sonderbar, dass der heutige Regierungschef in Budapest, Viktor Orbán, so gerne mit Putin plauscht. Schliesslich 1968, als der Kreml die Reformkommunisten im Hradschin stürzen liess, mit militärischer Bruderhilfe vor allem durch sowjetische, daneben bulgarische, polnische und ungarische Einheiten. Die «Nationale Volksarmee» der DDR durfte an der Invasion nicht teilnehmen, zum Ärger Ulbrichts (der sein Land unterdessen mithilfe des «Antifaschistischen Schutzwalls» abgedichtet hatte). Der Kreml wollte Bilder von deutschen Soldaten in Prag tunlichst vermeiden – keine dreissig Jahre nach Hitlers Einmarsch.

Vielleicht waren auch peinliche historische Parallelen der Grund dafür, dass Polen von einem Einmarsch verschont blieb, trotz schwerer Systemkrisen 1956, 1970 und 1980/81. Die Sowjetarmee von Osten, die NVA von Westen her: Das hätte denn doch an den niederträchtigen Ribbentrop-Molotow-Pakt erinnert.

Es dauerte ein halbes Menschenleben, geschlagene 36 Jahre, bis das SED-Regime in Ostberlin endlich fiel. Im Annus mirabilis 1989 fegte der Volkszorn die ganzen unsäglichen Politbüros in Mittel- und Osteuropa hinweg. Panzer fuhren in Berlin keine mehr auf. Die sowjetischen, bald schon russischen Streitkräfte in Deutschland hatten Order, sich zurückzuhalten. Auf sich allein gestellt, zerbröselte die wirtschaftlich und moralisch morsche Honecker-Diktatur. Die Mauer fiel. Der 17. Juni wurde als «Tag der Deutschen Einheit» durch den 3. Oktober ersetzt.

Die Stalinallee übrigens war schon 1961 im Zug der Entstalinisierung in Karl-Marx-Alleee umbenannt worden. So heisst sie heute noch. Das macht wohl die ganz besondere Berliner Luft.

