Der Eigenmietwert ist seit mindestens einem Vierteljahrhundert ein politischer Evergreen. Was lange dauert, wird nicht immer gut. Seine Abschaffung ist drei Mal an der Urne und noch häufiger im Parlament in Bern gescheitert. Seit 2009 gab es über zwanzig Vorstösse. Meine Meinung ist klar: Er muss endlich fallen. Dass fiktives Einkommen ohne weiteres zum Einkommen hinzugerechnet wird, ist Humbug. Das System ist ein Anreiz zum Schuldenmachen.