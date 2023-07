Der Chart des Tages – 800% Kursanstieg gefällig? Wenn der Aktienmarkt zum letzten sicheren Hafen wird. Sylvia Walter

Die Aktienrally an der Börse in Harare, der Hauptstadt des südafrikanischen Landes Simbabwe, sucht ihresgleichen. Kursgewinne von 10 bis 20% sind an der Tagesordnung – wohlgemerkt pro Tag. Im laufenden Jahr hat der Simbabwe Stock Exchange All Shares, der Leitindex des Landes, etwa 800% zugelegt.

Doch die Rally sorgt in Expertenkreisen eher für Besorgnis, statt dass sie Freudenstürme auslöst. In einem Land, in dem die nächste Währungskrise nur eine Armlänge entfernt ist und in dem die Inflation auf ein Niveau von 176% hochgeschossen ist, bietet die Investition in den Aktienmarkt einen sicheren Hafen. Die Teuerungsspirale ist dermassen krass, dass die Investoren den Wert ihres Geldes absichern wollen. Heimische Aktien scheinen diesen Zweck am ehesten zu erfüllen.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hat die Kursrally in diesem Jahr bereits 23’000 neue Privatinvestoren mobilisiert. Die Marktkapitalisierung des Leitindex liegt bei schmalen 1,8 Mrd. $: ein kleiner Markt, bloss fünfundfünfzig Unternehmen stehen zur Wahl.

Händler befürchten nun, dass die Regierung jederzeit die Börse zur vorübergehenden Schliessung zwingen könnte, um weitere Exzesse zu verhindern. Dies war schon 2020 so geschehen. Ausländische Investoren sind an diesem Markt kaum anzutreffen.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

