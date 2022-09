Kompetenzzentrum in Quebec – ABB investiert 13 Mio. $ in Kanada Dank den baulichen Erweiterungen der Fläche steigt die Produktionskapazität des Standort Iberville um über 30%.

Der Konzern will mit den 13 Mio. $ neue automatisierte Anlagen, Robotertechnik und ein modernes Entwicklungslabor errichten. Bild: Alessandro Della Bella/Keystone

Der Elektrotechnikkonzern ABB investiert 13 Mio. $ in den Produktionsstandort Iberville in Saint-Jean-sur-Richelieu, in der kanadischen Provinz Quebec. In dem Kompetenzzentrum für die Kabelrinnenfertigung soll die Produktionskapazität ausgebaut werden, wie ABB am Mittwoch mitteilte.

Konkret will der Konzern mit den 13 Mio. $ neue automatisierte Anlagen, Robotertechnik und ein modernes Entwicklungslabor errichten. Dank den baulichen Erweiterungen um mehr als 3’000 Quadratmeter auf insgesamt 9’500 Quadratmeter Fläche steige die Produktionskapazität des Standorts somit um über 30%, heisst es.

Zudem soll Iberville als Forschungs- und Entwicklungsstandort etabliert werden, um die wachsende Nachfrage insbesondere im Datenzentren-Segment bedienen zu können. Der Standort zählt gemäss Mitteilung 300 Mitarbeitende in der Produktion, im Engineering und in der Qualitätssicherung, die Kabelrinnen für den nordamerikanischen Markt und internationale Kunden entwickeln und fertigen.

AWP

