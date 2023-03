Werk in Albuquerque – ABB investiert 40 Mio. in US-Fertigungsstätte Das neue Werk des Industriekonzerns wird neue Arbeitsplätze in der Region schaffen und Kabelprodukte herstellen, die von Stromversorgern verwendet werden.

Die Investition macht ABB zu einem der grössten Arbeitgeber im verarbeitenden Gewerbe in New Mexico. Bild: ABB

ABB verstärkt ihr Engagement auf dem US-Markt mit dem Bau einer neuen Produktionsstätte in Albuquerque, New Mexico. Für das neue Werk auf einer Fläche von 90'000 Quadratmetern investiert der Schweizer Industriekonzern 40 Mio. $, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Das neue Werk wird 55 neue Arbeitsplätze in der Region schaffen und Kabelprodukte herstellen, die von Stromversorgern für die Netzhärtung und für Initiativen zur Verbesserung der Ausfallsicherheit verwendet werden. Die jüngsten Investitionen in Albuquerque machten ABB zu einem der zehn grössten Arbeitgeber im verarbeitenden Gewerbe in New Mexico, heisst es weiter.

Zudem solle das neue Werk die steigende Nachfrage nach Produkten im Zusammenhang mit unterirdischen Kabeln decken, die für die Eindämmung von Waldbränden wichtig sind, wie auch für Produkte im Zusammenhang mit Untergrund- und Netzausbauprojekten gedeckt werden.

