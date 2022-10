Analyse zu den Quartalszahlen – ABB kann die Altlasten nicht ganz abschütteln Der Industriekonzern macht bei der Profitabilität einen grossen Schritt vorwärts. Der Gewinn fällt wegen eines Rechtsstreits in Südafrika deutlich geringer aus. Siegmund Skalar

ABB hat die Börsenpläne für die Division E-Mobility vorerst auf das nächste Jahr verschoben. Bild: ZVG

Dem Industriekonzern ABB können derzeit weder die Energiekrise noch die steigenden Zinsen viel anhaben. Bereits in den Vorquartalen hatte er einen Rekordstand bei den Aufträgen vor sich hergeschoben. Wegen der Komponentenknappheit und der Lockdowns in China hat es mit Ausführung bisher oftmals aber nicht geklappt. Das hat sich nun geändert. Auf vergleichbarer Basis hat ABB im dritten Quartal einen Umsatzanstieg von 18% eingefahren, von dem nach Währungseffekten aufgrund des starken Dollars am Ende noch immer 5% übrig bleiben – ein sehr starkes Resultat.