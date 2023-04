Die Gewinnerwartungen der Analysten hat ABB klar übertroffen. Bild: ZVG/ABB

Ersteinschätzung von Siegmund Skalar um 8 Uhr

Ein extrem gutes Ergebnis. Vor wenigen Monaten noch hat es ausgesehen, als ob das Jahr 2023 für den Industriekonzern ABB in zwei unterschiedliche Richtungen gehen könnte. Nun ist klar, in welche. Denn das Auftragsmomentum dauert weiter an, und ABB wird ausserdem effizienter. Zweistelliges Umsatzwachstum auf 7859 Mio. $ und eine zweistellige Steigerung bei der Ebita-Marge auf 1277 Mio. $ liegen klar oberhalb der Analystenerwartungen. Die Auftragsdynamik hat sich gegenüber dem bereits extrem starken Vorjahr nochmals 1% gesteigert. In China dürfte es Anfang des Jahres infolge der Öffnung des Landes einen kurzen Aufholeffekt gegeben haben, in Europa kam der drohende Einbruch nicht, und es stützt der Auftragsberg, den ABB seit mehreren Quartalen vor sich herschiebt. In allen der vier Geschäftsbereiche übertrifft ABB die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch bei der Marge klar. Zu erwähnen: Die Gewinnentwicklung ist wegen des Steuereffekts um knapp 200 Mio. nach oben verzerrt. Die Cashflowentwicklung, das vielleicht einzige grössere Manko im vergangenen Jahr, ist mit 282 Mio. $ wieder positiv, jedoch unter Konsens. Die Anhebung der Umsatzprognose auf 10% Umsatzwachstum im Gesamtjahr 2023 sollte trotzdem eine deutliche Korrektur der Schätzungen nach sich ziehen.