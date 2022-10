Die Erwartungen der Analysten hat ABB leicht übertroffen. Bild: ZVG/ABB

Ersteinschätzung von Siegmund Skalar um 7.50 Uhr

Ein operativ starkes Quartal für ABB, dessen Margenentwicklung mit einer Ebita-Marge von 16,6% die höhere Effizienz des Konzerns unter CEO Björn Rosengren bestätigt. Auf vergleichbarer Basis fährt ABB einen Umsatzanstieg von 18% ein, bei weiter zweistellig steigendem Auftragseingang. Das Zugpferd bleibt die Elektrifizierungssparte, die die Erwartungen deutlich übertrifft, auch bei der Profitabilität. In der Prozessautomatisierung, wo Accelleron ein letztes Berichtsquartal Teil von ABB ist, bleibt der Umsatz leicht hinter den Erwartungen. Für die Robotiksparte geht es seit den Lockerungen in China und der Eröffnung des Werks in Schanghai bei Umsatz und Profitabilität bergauf. Unterm Strich bleibt der Gewinn mit 0.19 $ je Aktie allerdings mit Respektabstand hinter den Analystenerwartungen. Grund dafür ist zu einem Gutteil das Kusile-Projekt in Südafrika. Eine Erklärung, warum Kusile nach der Einigung mit den Behörden im Jahr 2020 eine vergleichsweise hohe Abschreibung erfordert, bleibt ABB vorerst noch schuldig. Wie bereits vom Markt angenommen wurde, wird sie den Börsengang von E-Mobility in eigenem Interesse vorerst wohl auf nächstes Jahr verschieben müssen.

