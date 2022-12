Stromnetzsparte – ABB schliesst Verkauf von Hitachi Energy ab Der Industriekonzern veräussert die restliche Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen an den japanischen Mischkonzern.

ABB erwartet «keinen wesentlichen Gewinn oder Verlust» aus dem Verkauf. Bild: ZVG ABB

ABB hat den im September angekündigten Verkauf seines Restanteils an der früheren Stromnetzsparte abgeschlossen. Die restliche Beteiligung von 19,9% am Gemeinschaftsunternehmen Hitachi Energy ging an den japanischen Partner Hitachi.

Das Joint Venture, an dem Hitachi 80,1% hielt, ging 2020 aus der Stromnetzsparte von ABB hervor. Hitachi hatte dann eine Ende 2018 vereinbarte Kaufoption Ende September ausgeübt. Für den restlichen Teil des Joint Ventures kassierte ABB 1,68 Mrd. $. Der Mittelzufluss für ABB liegt im vierten Quartal bei rund 1,43 Mrd. $, wie ABB am Mittwoch frühere Angaben bestätigte.

ABB erwartet «keine wesentlichen Gewinne oder Verluste» aus dem Verkauf, wie es bereits im September hiess. Die Vereinbarung sei früher als erwartet und «zu günstigen Konditionen» zustande gekommen. Gleichzeitig verschaffe man sich zusätzliche Flexibilität mit Blick auf die Kapitalallokation, so ABB damals.

AWP

