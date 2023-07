Batterieunternehmen – Abgänge im Management bei Blackstone Resources Zwei ranghohe Manager haben das ehemals kotierte Unternehmen verlassen. Sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz wird ermittelt. Siegmund Skalar

Die von Blackstone Resources gegenüber Medien, Politik und Investoren gezeigten Batteriezellen dürften Dummies gewesen sein und enthielten einen Plastikkern. Bild: ZVG/Blackstone Resources

Das ehemals an der Schweizer Börse kotierte Rohstoffunternehmen Blackstone Resources aus Baar befindet sich weiter im Abwärtsstrudel und hat mit Abgängen im Management zu kämpfen. Blackstone erlangte vor allem durch Auffälligkeiten an der Börse fragwürdige Bekanntheit sowie infolge von Zweifeln an der Substanz um die in Deutschland situierte Batterieproduktion. Diese Zweifel hatten sich zuletzt erhärtet.