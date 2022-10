Aktie im Blickpunkt – About You fallen trotz Prognosebestätigung Das «robuste Ergebnis» hemmt Anleger nicht vor dem Verkauf. Seit Jahresbeginn notieren die Valoren über 70% tiefer. Giuliano Ligi

Die Anzahl aktiver Kunden der digitalen Modeplattform steigt rund 30% auf 12,3 Mio. Bild: Oscar Wong/Getty Images

Wegen schwacher Zahlen für das zweite Quartal gaben About You am Dienstagmorgen zeitweise über 3,5% nach. Der 2014 gegründete Onlinehändler für Bekleidung und Accessoires zeigte sich in der Medienmitteilung jedoch zuversichtlich. Anleger reagierten auf das «robuste Ergebnis» aber dennoch mit Verkäufen. Auch die im September angepasste und nun bestätigte Prognose vermochte den frühmorgendlichen Abwärtstrend nicht zu verhindern. Für das Geschäftsjahr 2022/23 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 10-20% und ein bereinigtes Ebitda von –120 bis –140 Mio. €.