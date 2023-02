Abschlüsse von Alphabet, Amazon, Apple und Meta – Big Tech leidet unter Long-Covid Die grossen Technikkonzerne tun sich schwer mit der Rückkehr zur Normalität nach der Pandemie. Drei von vier enttäuschen die Erwartungen herb. Thorsten Riedl

Mitarbeiter von Amazon in einem Warenhaus des Online-Konzerns. Während der Pandemie hat das Unternehmen die Belegschaft massiv aufgestockt, nun müssen 18’000 gehen. Foto: Victor J. Blue/Bloomberg

Vorfreude ist die schönste Freude: Nachdem Facebook-Mutter Meta am Mittwochabend Bilanz gezogen und aktionärsfreundliche Massnahmen vorgestellt hatte, zogen die Papiere des sozialen Netzes 23% an, so viel wie seit fast zehn Jahren nicht. Die gute Laune steckte an: Der Nasdaq stieg am Donnerstag mehr als 3%. Der US-Technologieindex verzeichnet den besten Start in ein neues Jahr seit 1975. Doch die Abschlüsse von Alphabet, Amazon und Apple am Donnerstagabend haben die Investoren zurück auf den Boden der Realität gebracht: «Sie haben alle enttäuscht», erklärt Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei Swissquote. Auch 2023 wird kein einfaches Jahr für Tech-Anleger.



Der Softwarekonzern Microsoft hatte vergangene Woche schon den Reigen der Jahresabschlüsse der Big-Tech-Unternehmen eröffnet. Der Ton, den CEO Satya Nadella bei der Vorlage der Zahlen anschlug, war eher Vorgeschmack auf die Abschlüsse diese Woche als der von Meta. «Organisationen lassen angesichts der makroökonomischen Unsicherheit Vorsicht walten», erklärte Nadella. Der Ausblick fiel entsprechend mau aus, die Aktien sanken.