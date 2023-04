Der Derivatus – Absicherung und Volatilität Sich gegen Kursverluste abzusichern ist für Aktionäre günstig. Für Obligationäre nicht.

Die Absicherung gegen Kursverluste ist eine wichtige Komponente im Portfolio. Das beherzigen Anlagestrategen zumindest punktuell. «Jüngst haben wir mit einer Put-Spread-Strategie einen gewissen Schutz in die Portfolios eingebaut, da wir momentan mit erhöhten Abwärtsrisiken rechnen.» Das sagte Roland Egger von der Privatbank Lombard Odier im Rahmen der vierteljährlichen Asset-Allocation-Umfrage. Eine solche Strategie hat zudem an den diesjährigen Swiss Derivative Awards Anfang April den ersten Preis in der Kategorie der Indexprodukte gewonnen.