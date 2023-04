Der Chart des Tages – Abwärts, aber wie steil? Der viel zitierte Basiseffekt sollte die US-Inflationsraten nun dämpfen. Andreas Neinhaus

Quelle: J.P. Morgan Asset Management

Anleger haben erfreut auf den Rückgang der Inflationsrate in den USA reagiert. Die Konsumentenpreise sind im März nur noch 5% höher ausgefallen als zwölf Monate zuvor. Im Februar betrug der Anstieg noch 6%. Der viel zitierte Basiseffekt kommt zum Tragen. Die starken Preiserhöhungen, die im Vorjahr den Konsumentenpreisindex nach oben schoben, wirken in den Ausweisen nun in die entgegengesetzte Richtung.

Die Kernrate ohne volatile Güter wie Energie und Nahrungsmittel ist allerdings stabil geblieben: Sie beträgt 5,6%. Die Analysten der Bank JPMorgan gehen davon aus, dass sich auch hier der statistische Basiseffekt auswirken wird. Aber wie steil der Abwärtstrend künftig ausfällt, ist ungewiss.

Der Chart führt Szenarien auf. Im März haben sich die US-Konsumentenpreise ohne Energie und Lebensmittel gegenüber dem Vormonat 0,4% erhöht. Würde sich diese Dynamik in den kommenden Monaten fortsetzen, bliebe die Kernrate der Jahresinflation etwa auf dem jetzigen Niveau: 5,3% gegenüber den nun für März ausgewiesenen 5,6%. Im Chart entspricht das der grünen Linie.

Sobald der monatliche Preisverlauf flacher verläuft, sinkt die Kerninflation deutlich. Nimmt er von Monat zu Monat nur 0,3% zu, sinkt sie bis Ende Jahr auf 3,8% (dunkelblaue Linie). Beschränkt er sich sogar auf 0,1%, fällt die Kernteuerung auf 1,5% zurück, kalkulieren die Bankanalysten (hellblaue Linie).

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

