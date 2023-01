Alzheimer-Studie – AC Immune erzielt erste positive Ergebnisse mit Alzheimer-Impfstoff Das Biopharmaunternehmen weitet aufgrund positiver Ergebnisse die Abeta-Studie weiter aus und nimmt neu auch Personen mit Down-Syndrom hinzu.

Die ersten Ergebnisse zeigten, dass der Impfstoff in niedriger Dosierung bereits in Woche 6 eine Anti-Abeta-Antikörperreaktion hervorrufen konnte. Bild: Teera Konakan/Getty Images

Das Biotechunternehmen AC Immune hat mit seinem Alzheimer-Impfstoffkandidaten erste positive Ergebnisse erzielt. Der Anti-Amyloid-Beta (Abeta)-Impfstoff ACI-24.060 wurde in einer Phase Ib/II-Studie bei Patienten mit Alzheimer-Krankheit im Anfangsstadium getestet.



Die Abate-Studie werde nun wie geplant ausgeweitet, um auch Personen mit Down-Syndrom (DS) einzubeziehen und um höhere Dosierungen bei Alzheimer-Patienten zu untersuchen, teilte AC Immune am Donnerstag mit.



«Der gezielte Einsatz von Antikörpern gegen Abeta wurde kürzlich durch die FDA-Zulassung neuer monoklonaler Antikörper zur Behandlung von Alzheimer-Patienten validiert», hiess es in der Mitteilung weiter. AC Immune bezieht sich damit auf die Konzerne Biogen und Eisai, die mit ihrem Alzheimer-Medikament überraschend gute Ergebnisse in der Alzheimer-Behandlung erzielt hatten.



Die ersten Ergebnisse aus der Studie mit Alzheimer-Patienten zeigten, dass ACI-24.060 in niedriger Dosierung bereits in Woche 6 (2 Wochen nach der zweiten Injektion) eine Anti-Abeta-Antikörperreaktion hervorrufen konnte.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.