Mögliche Einnahmen entstehen nur durch diverse Kooperationen mit grossen Konzernen. Bild: Westend61/Getty Images

Das Biotech-Unternehmen AC Immune sieht sich weiterhin bis ins dritte Quartal 2024 finanziert. Den Verlust hat die Gesellschaft im ersten Quartal 2023 derweil etwas eingedämmt, wie aus der Medienmitteilung vom Freitag hervorgeht.



Da AC Immune noch keine eigenen Heilmittel auf dem Markt hat, erzielt es auch keinen Umsatz. Mögliche Einnahmen entstehen nur aus Meilensteinzahlungen im Zuge der diversen Kooperationen, die AC Immune mit grossen Konzernen hat. Im ersten Quartal erhielt das Unternehmen diesbezüglich 0,4 Mio. Fr. an Zuwendungen von der Michael J. Fox Foundation und der Target ALS Foundation.



Zwischen Januar und März gab die Gesellschaft derweil 13,9 Mio. Fr. für Forschung und Entwicklung aus, ein Rückgang um 1,2 Mio. gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Möglich wurde dieser laut Meldung hauptsächlich durch niedrigere Ausgaben für Forschung und präklinische Ausgaben.

Verlust eingedämmt

Unter dem Strich resultierte schliesslich ein Verlust von 17,5 Mio. Fr. (VJ 18,8 Mio).



Zum Ende des ersten Quartals verfügte AC Immune laut Mitteilung über Barmittel in Höhe von insgesamt 105,4 Mio. Fr. (122,6 Mio per Ende 2022), die sich aus 57,4 Mio. Fr. an liquiden Mitteln und 48,0 Mio. an kurzfristigen Finanzanlagen zusammensetzten. Damit sei das operative Geschäft – wie bereits bekannt – bis ins dritte Quartal 2024 finanziert.



Mit Blick nach vorne bleibt die Prognose für den Mittelverbrauch für das Gesamtjahr 2023 unverändert. Sie liegt somit bei 65 bis 75 Mio. Fr. Das Unternehmen definiert den Cash Burn als betriebliche Ausgaben, bereinigt um Investitionen und ausgeglichen durch wesentliche nicht zahlungswirksame Posten (einschliesslich aktienbasierter Vergütungen und Abschreibungsaufwand).

Breite Pipeline

Insgesamt gibt man sich beim Unternehmen mit dem Stand der Dinge sehr zufrieden. «Die jüngsten Erfolge bestätigen unsere branchenführende Position bei der Entwicklung von Impfstoffen und Diagnostika für neurodegenerative Erkrankungen, die den Übergang zu einer gezielten Behandlung und Krankheitsvorbeugung unterstützen», wurde CEO Andrea Pfeifer in der Meldung zitiert.



Die beträchtliche Breite der Pipeline biete kurz- und mittelfristig mehrere Meilensteine. Auch verfüge man über eine starke Cash-Position, um diese zu erreichen.

