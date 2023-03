Jahreszahlen – AC Immune stellt wichtige Meilensteine in Aussicht Das Biotechunternehmen hat seinen Verlust 2022 etwas schmälern können. Dadurch sollten laufende Projekte bis mindestens ins 3. Quartal 2024 finanziert sein.

AC Immune stellt für das bereits angelaufene Geschäftsjahr wichtige Meilensteine in Aussicht. Während das Biotechunternehmen seinen Verlust 2022 etwas eindämmte, dürften die verfügbaren Barmittel ausreichen, um laufende Projekte bis mindestens ins dritte Quartal 2024 zu finanzieren, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit.



Mit knapp 71 Mio. Fr. habe die Gesellschaft 2022 weniger Geld verbrannt als erwartet. Dies führte zu einer «starken Finanzposition» von knapp 123 Mio. per Ende 2022.



Während AC Immune zwar noch keine eigenen Mittel auf dem Markt hat, generiert die Gesellschaft Einnahmen aus Lizenz- und Forschungsabkommen. 2022 lagen die Umsatzerlöse aus Verträgen bei 3,9 Mio. Fr., nachdem im Vorjahr keine Auftragserlöse erzielt wurden.



Dem standen Kosten von 60,3 Mio. für Forschung und Entwicklung gegenüber, ein Rückgang um 1,9 Mio. Die allgemeinen und Verwaltungskosten sanken um 2,1 Mio. Fr. auf 15,8 Mio.



Unter dem Strich resultierte ein Verlust von 70,8 Mio. Fr. (VJ 73 Mio). Für das laufende Geschäftsjahr rechnet AC Immune den Angaben zufolge mit einem Cash-Burn zwischen 65 und 75 Mio. Fr.



Derweil sind die Impfstoffprogramme im klinischen Stadium gegen Amyloid-Beta (Abeta), phosphoryliertes Tau (pTau) und Alpha-Synuclein (a-syn) alle auf dem besten Weg, 2023 wichtige Meilensteine zu erreichen, teilte das Unternehmen weiter mit.



