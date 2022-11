Das für Accelleron wichtigste Segment Marine profitiert insgesamt von der hohen Nachfrage nach Flüssiggastankschiffen. Bild: ZVG/Accelleron

Einschätzung von Rainer Weihofen um 7.45 Uhr

Der Anbieter von Turboladern für Grossmotoren hat die ersten Geschäftszahlen seit dem Börsengang veröffentlicht. Er kommt mit seinen Serviceleistungen für die installierte Basis von 180'000 Turboladern, die rund drei Viertel zum Umsatz beitragen, und auch beim Neugeschäft gut voran und erhöht sogar die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Er profitiert von der angespannten Lage auf dem Energiemarkt, die die Nachfrage nach Flüssiggas in die Höhe getrieben hat, was wiederum Investitionen in die entsprechende Infrastruktur ausgelöst hat. Ausserdem sind mit Dieselmotoren betriebene Kleinkraftwerke für Notfälle zurzeit gefragt. Für beides werden Turbolader gebraucht. Zudem sorgt der Schiffbau für eine kontinuierliche Nachfrage. Accelleron zeigt, dass es sich als Marktführer in der Nische gut leben lässt. Das wird auch noch geraume Zeit so bleiben, denn die Verbrennungsmotoren von Schiffen, Zügen, Gasverdichtern oder Notstromanlagen werden sich nicht so bald durch alternative Antriebsarten ersetzen lassen. Nach dem Börsenstart am 3. Oktober mit 18 Fr. haben Accelleron zunächst korrigiert, sich dann aber erholt und lagen zuletzt nur noch knapp unter dem Ausgabepreis. Die Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres geben Anlass für weitere Avancen. Und auch eine Dividende ist weiterhin in Sicht.