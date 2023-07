Halbjahreszahlen – Accelleron erhöht Umsatzprognose deutlich Der Spezialist für Turbolader legt ein positives erstes Halbjahr hin. Neu rechnet das Unternehmen 2023 mit einem organischen Wachstum im Bereich von 13%.

Accelleron ist seit der Abspaltung von ABB und der Kotierung an der SIX ein selbstständiges Unternehmen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Turbolader-Hersteller Accelleron macht vorab erste Angaben zum Wachstum im ersten Semester 2023. Gleichzeitig wird die Wachstumsprognose für das Gesamtjahr deutlich nach oben geschraubt.

In Schweizer Franken sei der Umsatz von Januar bis Juni um 17% gewachsen, in Lokalwährungen gar um 20%, teilte das seit der Abspaltung von ABB und der Kotierung an der SIX selbstständige Unternehmen am Dienstag mit. Die Entwicklung sei auf eine Kombination von positiven Faktoren in der Handelsmarine und im Markt für Gaskompression zurückzuführen sowie auf Preiserhöhungen.

Neu rechnet das Unternehmen in 2023 mit einem organischen Wachstum im Bereich von 13%, so das Communiqué. Bisher lautete die Prognose lediglich auf plus 2 bis 4%.

Rechnet man die kürzlich übernommene italienischen Officine Meccaniche Torino S.p.A. (OMT) hinzu, fällt das Wachstum noch etwas höher aus. Accelleron geht im zweiten Semester von einem Umsatzbeitrag von OMT in der Höhe von 20 bis 25 Mio. $ aus. Im Gesamtjahr dürfte deshalb der Umsatz inklusive OMT um rund 15% zunehmen.

Damit dürfte der Umsatz im zweiten Semester aber etwas weniger stark ansteigen in der ersten Jahreshälfte. Das sei auf die hohe Vergleichsbasis aus dem zweiten Halbjahr 2022 zurückzuführen, erklärte Accelleron.

Die Prognose für die operative Gewinnmarge (Ebita) bleibt unverändert. Sie dürfte am unteren Ende der Zielspanne von 23 bis 26% zu liegen kommen.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.