Analyse zu den Jahreszahlen – Accelleron ist stolz auf ihr Ergebnis Der Hersteller von Turboladern profitiert von der Energiewende auf See. Kosten für die Trennung von ABB schmälern den Gewinn. Rainer Weihofen

Seit einem Jahr prangt das neue Logo von Accelleron am Hauptsitz in Baden/AG. Bild: Keystone/Ennio Leanza

Accelleron hat mit ihrem ersten Jahresergebnis seit der Abspaltung von ABB und dem Börsengang im vergangenen Oktober mehr geliefert, als sie selbst erwartet hatte. Im November hatte das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8% in Aussicht gestellt. Nun sind es 11,8% geworden. Die Währungsentwicklung hat dieses Wachstum allerdings bei der Umrechnung in die Berichtswährung um mehr als 8 Prozentpunkte verkürzt. Der Umsatz erreichte 780,5 Mio. $, ein Plus von 3,2%.