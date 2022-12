Covid-Schnelltest – Achiko gibt sich zuversichtlich Der Schnelltest des indonesischen Unternehmens schneidet in einer Stichprobe deutlich besser ab als andere, das stimmt Achiko zuversichtlich.

In einer Probe mit zwanzig positiven und neun negativen Proben habe der Aptamex-Test die gleichen Resultate erbracht wie der PCR-Test, so Achiko. Bild: Getty Images

Das indonesische Unternehmen Achiko gibt sich für seinen Covid-Schnelltest Aptamex zuversichtlich. In einer Stichprobe habe der Test klar besser abgeschnitten als andere Schnelltests, teilte das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen am Mittwoch mit. Es stellt die Lösung der Probleme in der Produktion in Aussicht.



In einer Probe mit 20 positiven und 9 negativen Proben habe der Aptamex-Test dieselben Resultate erbracht wie der PCR-Test, so Achiko. Schnelltests von Abbot und Clungene hätten dagegen bezüglich der Sensitivität deutlich tiefere Übereinstimmungen mit dem PCR-Test gezeigt. Zudem spreche das Preis-Leistungsverhältnis und die Benutzerfreundlichkeit für den Test des indonesischen Unternehmens, ist Achiko überzeugt.



Achiko habe aber länger als erwartet gebraucht, die Probleme in der Produktion zu verstehen und zu lösen, räumt das Unternehmen ein. Zudem sei man durch interne Probleme gebremst worden. Dementsprechend produziere man weiterhin nicht die geplanten Mengen. Achiko hatte Anfang 2022 ein Vertriebsabkommen mit der islamischen Vereinigung Nahdlatul Ulama DKI bekanntgegeben. Das Ziel sei es, monatlich über 5 Mio. Tests zu liefern.

AWP

