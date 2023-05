Analyse des Unternehmens-Update – Achiko ist überschuldet und sieht schwarz Das Unternehmen, dessen Coronatest es nicht auf den Massenmarkt geschafft hat, könnte vor dem Aus stehen. Rupen Boyadjian

Achiko war einst ein Fintech-Start-up und hat eine Zahlungslösung entwickelt. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Achiko hat mehr als 9 Mio. Fr. Schulden. Damit erfülle sie die Anforderungen des Schweizer Obligationenrechts nicht mehr, hat sie an Auffahrt mitgeteilt. Der Fall beschäftige nun ein Gericht. Die Mitteilung endet mit pessimistischen Worten: «In den vergangenen paar Monaten hat das Unternehmen an mehreren Optionen zur Restrukturierung gearbeitet, muss aber noch eine davon umsetzen, um die Kapitalanforderungen in der erforderlichen Frist einzuhalten. Zurzeit ist das unwahrscheinlich.»