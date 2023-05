Auslöser der finanziellen Schwierigkeiten waren Vertriebsprobleme beim Verkauf der in Indonesien hergestellten Produkte. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 7.50 Uhr

Game over für Achiko. Das indonesische Unternehmen, das als Entwickler einer Bezahllösung für Online-Spieler im Sommer 2019 per Direct Listing an die Schweizer Börse SIX gekommen ist und nach Ausbruch der Coronapandemie ein neues Leben als Anbieter eines Coronatests erhalten hat, muss auf gerichtliche Anweisung innerhalb von zehn Tagen die Bücher deponieren. Die Revisionsgesellschaft ist von ihrem Mandat zurückgetreten. Die Aktien sind schon gestern mehr als ein Drittel von 1 Rappen auf 0,66 Rappen gefallen. Das Unternehmen wurde damit noch mit 1 Mio. Fr. bewertet. Gründer und CEO Steven Goh lässt in der Mitteilung zwar einen Hoffnungsschimmer aufblitzen: «Wir glauben, die Gruppe verfügt über eine wertvolle Kombination an Vermögenswerten, und hoffen, es gibt noch eine Chance für unsere lange leidenden Aktionäre und Gläubiger.» Goh hat sich wiederholt optimistisch gezeigt, die Technologie könnte zum Nachweis diverser anderer Krankheitserreger eingesetzt werden. Es wird sich zeigen, ob er oder der Konkursverwalter einen Abnehmer findet, der so viel dafür zahlt, dass nach Begleichung der Schulden noch etwas für die Anteilseigner übrig bleibt. Darauf zu wetten, wäre aber ein hoch riskantes Spiel.