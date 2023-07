Gesellschaft in Liquidation – Achiko verschwindet von der Schweizer Börse SIX Die Aktien des indonesischen Unternehmens werden spätestens per 26. Oktober dekotiert.

Die Aktien von Achiko sind bereits seit Anfang Juni vom Handel ausgeschlossen. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Es hatte sich schon länger abgezeichnet, nun ist es bald soweit: Das indonesische Unternehmen Achiko wird von der Schweizer Börse SIX verschwinden. Für kurze Zeit können die Aktien aber nochmals gehandelt werden.



Bereits am 22. Juni hat die die Regulierungsbehörde der SIX (SER) die Dekotierung sämtlicher Namenaktien von Achiko beim Regulatory Board beantragt, wie aus einer Mitteilung des Regulierungsorgans vom Dienstag hervorgeht. Die Dekotierung erfolgt demnach spätestens per 26. Oktober, letzter Handelstag wäre dann der 25. Oktober. Der definitiv letzte Handelstag werde spätestens am letzten Handelstag vor Eröffnung des Handels kommuniziert, heisst es.



Der Dekotierungs-Entscheid ist allerdings noch nicht rechtskräftig und kann innert 20 Börsentagen an die Beschwerdeinstanz weitergezogen werden.



Die Aktien von Achiko konnten bereits in den letzten Wochen nicht gehandelt werden. Sie wurden Anfang Juni vom Handel suspendiert, nachdem das Unternehmen zuvor seine Überschuldung gemeldet hatte. Auslöser der finanziellen Schwierigkeiten waren Vertriebsprobleme beim Verkauf der in Indonesien hergestellten Produkte.



Nun wird der Handel aber - wie die SIX am Dienstag mitteilte - per heutigem Handelstag nochmals für ein paar Wochen aufgenommen.



Die Aktien von Achiko kamen 2019 im Form eines sogenannten Direct Listings an die SIX. Die bestehenden Aktien wurden also lediglich an der SIX kotiert - ein sogenanntes IPO mit Kapitalerhöhung bzw. der Schaffung neuer Aktien gab es hingegen nicht.



AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.