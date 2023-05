Schweizer Börse – Achiko vom Handel ausgesetzt Die Titel des Gesundheitstechnologieunternehmens werden bis auf weiteres nicht an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Eine Begründung liegt bislang nicht vor.

Wie Mitte April bekannt wurde, sucht Achiko gerade nach Finanzierungslösungen. Bild: megaflopp/iStockphoto/Getty Images

Die Aktien des indonesischen Gesundheitstechnologieunternehmens Achiko werden bis auf weiteres vom Handel an der Schweizer Börse SIX ausgesetzt. Dies geht aus einer Mitteilung der Börse vom Dienstag hervor.

Die Gründe dafür würden nicht genannt, wie ein SIX-Sprecher auf Anfrage von AWP sagte.



Allerdings hat das Unternehmen bisher keine Zahlen für das Jahr 2022 publiziert. Auch zu einer allfälligen Fristverlängerung hierfür hat Achiko bisher keine Angaben gemacht. Kotierte Unternehmen müssen im Normalfall den Jahresabschluss jeweils innert vier Monaten - also bis Ende April - vorlegen.



Wie Mitte April allerdings bekannt wurde, ist Achiko in Schieflage geraten. Auslöser dazu waren Vertriebsprobleme beim Verkauf der in Indonesien hergestellten Produkte. Derzeit wird nach Finanzierungslösungen gesucht.

