China heisst in der englischen Sprache das hochqualitative, aber auch sehr zerbrechliche Porzellan. Genauso fragil zeigt sich derzeit das konjunkturelle Bild im Reich der Mitte. Vieles läuft nicht so, wie das in einem Parteistaat zu erwarten wäre, in dem eben viele Rädchen doch noch von der Zentralregierung gesteuert werden. Den Akteuren an den globalen Finanzmärkten bereitet dies zu Recht Sorge.

Kein Geld für Baufirmen

Peking findet kein wirksames Rezept, um den bröckelnden Bausektor aufzufangen. Den Immobilienfirmen wird der Geldhahn zugedreht, vielen droht die Insolvenz, Eigenheime lassen sich nicht mehr verkaufen, immer mehr Geisterstädte verschandeln die Landschaft. Der Umgang der Regierung mit der Bevölkerung während der Pandemie hat zu einem Vertrauensverlust der Konsumenten geführt. Die Kauflaune ist sehr gedämpft, obwohl die Preise seit neuestem auf breiter Basis fallen. Die Deflation ist in China angekommen.

Junge ohne Illusionen

Strukturell belastet die Demografie das Wachstumspotenzial. Nirgends auf der Welt ist der Bevölkerungsanteil der alten Menschen derart hoch. Am unteren Ende der Bevölkerungspyramide steigt die Verzweiflung, denn die Jugendarbeitslosigkeit ist extrem gestiegen, offiziell auf über 21%. Bezeichnenderweise für das Regime hat das nationale Statistikamt am Dienstag mitgeteilt, dass die Daten vorerst nicht mehr veröffentlicht werden.

So sieht keine zukunftsfähige Politik aus. Ohne das Vertrauen der jungen Menschen kann kein langfristiges Wachstumsmodell Früchte tragen. Aus Anlegersicht ist somit aus vielerlei Gründen Vorsicht geboten.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

Fehler gefunden?Jetzt melden.