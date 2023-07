Heuer jährt sich zum 300. Mal der Geburtstag von Adam Smith, dem Gründervater der modernen Wirtschaftswissenschaften. Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Weltwirtschaft vor mehreren beängstigenden Herausforderungen steht. Die Inflationsraten sind so hoch wie seit den späten Siebzigerjahren nicht mehr. Das Produktivitätswachstum im Westen bleibt schleppend oder stagniert. Die Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen stehen am Rande einer Schuldenkrise. Die Handelsspannungen nehmen zu. Die Marktkonzentration in den OECD-Ländern hat zugenommen.

Vor diesem Hintergrund ist Smiths 300. Geburtstag eine Gelegenheit, über seine unschätzbaren Einsichten in die Dynamik des Wirtschaftswachstums nachzudenken und zu überlegen, ob sie uns helfen können, die gegenwärtige Situation zu verstehen.

Im Zentrum von Smiths Theorie des Wirtschaftswachstums, die er im ersten Kapitel seines bahnbrechenden Werks «Der Wohlstand der Nationen» («The Wealth of Nations») darlegt, steht die Spezialisierung, die durch die Arbeitsteilung ermöglicht wird. Durch die Aufteilung der Produktion in kleinere Aufgaben – ein Prozess, der durch Smiths berühmtes Beispiel der Stecknadelfabrik veranschaulicht wird – hat die Industrialisierung enorme Produktivitätssteigerungen ermöglicht.

Arbeitsteilung als kollektiver Prozess

Dieser Prozess ist jedoch nicht auf einzelne Unternehmen beschränkt. Da die Arbeitsteilung nach Smith «durch die Grösse des Marktes begrenzt» ist, muss der Markt als Ganzes durch Austausch expandieren. Schliesslich ist es sinnlos, die tägliche Produktion einer Ware von 100 auf 10’000 zu erhöhen, wenn niemand sie kaufen will. Die Arbeitsteilung ist also ein kollektiver Prozess, der einen kontinuierlichen wirtschaftlichen Strukturwandel mit sich bringt. Wenn es ein grösseres Angebot an erschwinglichen Produkten gibt, können die Sektoren der Wirtschaft, die diese Produkte verwenden, ihre Produktion ausweiten und die Preise senken. In der Zwischenzeit würde die Vergrösserung des Marktes den vorgelagerten Lieferanten von Materialien, die für die Herstellung dieser Güter benötigt werden, die Möglichkeit geben, ihre Produktion auf spezialisiertere Aufgaben umzustellen.

«Smith wäre wahrscheinlich über das Ausmass der Spezialisierung in der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts schockiert gewesen (und wahrscheinlich auch erfreut über seine Weitsicht).»

Wie der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Allyn Young bereits 1928 feststellte, handelt es sich um eine dynamische Geschichte mit steigendem Ertrag. Der Wachstumsprozess ist ein positiver Kreislauf des Strukturwandels, der langsam beginnt und sich dann lawinenartig beschleunigt. Die industrielle Revolution und das rasante Wachstum der ostasiatischen «Tigerstaaten» in den Achtziger- und Neunzigerjahren sind Paradebeispiele für den von Smith beschriebenen Prozess. Und doch wirft die Stagnation des Wachstums in den entwickelten Volkswirtschaften im letzten Jahrzehnt die Frage auf, ob der globale Fortschritt in Richtung dessen, was Smith als «universellen Reichtum» bezeichnete, zum Stillstand gekommen ist.

Obwohl die Aufteilung der Arbeit in spezialisierte Aufgaben häufig die Fähigkeiten und das Fachwissen der Arbeitnehmer verbessert hat, ist dies nicht immer der Fall. Das Aufkommen generativer Modelle künstlicher Intelligenz hat Befürchtungen genährt, dass Arbeitgeber diese Technologien nutzen könnten, um menschliche Arbeitskräfte zu dequalifizieren und Kosten zu senken, was zu Forderungen nach regulatorischen Eingriffen geführt hat, um sicherzustellen, dass KI menschliche Fähigkeiten ergänzt und nicht ersetzt.

Grössenvorteile für wenige

Auch wenn das Wirtschaftswachstum seit Beginn der industriellen Revolution zu erstaunlichen Fortschritten bei Gesundheit und Wohlbefinden geführt hat, ist es wichtig zu erkennen, dass die institutionellen Rahmenbedingungen und die politischen Entscheidungen, die diese Fortschritte ermöglicht haben, das Ergebnis intensiver sozialer Kämpfe waren.

Ein weiteres oft übersehenes Problem ist die Grösse des Marktes. Smith wäre wahrscheinlich über das Ausmass der Spezialisierung in der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts schockiert gewesen (und wahrscheinlich auch erfreut über seine Weitsicht). Heute stützt sich die verarbeitende Industrie in hohem Mass auf komplexe globale Produktionsnetzwerke. Endprodukte wie Autos und Smartphones bestehen aus Tausenden von Komponenten, die in verschiedenen Ländern hergestellt werden. Viele der Zwischenglieder in diesen Lieferketten sind hoch spezialisiert. So ist beispielsweise das niederländische Unternehmen ASML der einzige Hersteller von UV-Lithographieanlagen, die für die Produktion moderner Chips benötigt werden, von denen die meisten von der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hergestellt werden.

Die weite Verbreitung dieses Phänomens lässt jedoch darauf schliessen, dass der Weltmarkt für viele Produkte nur wenige Unternehmen tragen kann, die in der Lage sind, Grössenvorteile zu erreichen. Dies gilt schon seit langem für grosse Hersteller in Sektoren wie der Luft- und der Raumfahrt, aber zunehmend auch für kleinere Märkte für Zwischenprodukte.

Am Wendepunkt?

Folglich ist Smiths andere Bedingung für Wirtschaftswachstum – das Vorhandensein von Wettbewerb – nicht erfüllt. Der Wettbewerb trägt dazu bei, dass das Wirtschaftswachstum für die Gesellschaft von Nutzen ist, da er verhindert, dass die Unternehmenseigentümer die Vorteile der Spezialisierung und des verstärkten Handels monopolisieren. Wie Smith in «Der Wohlstand der Nationen» schreibt: «Soll ein Handelszweig oder eine Arbeitsteilung für die Allgemeinheit von Vorteil sein, gilt allgemein: Je freier und allgemeiner der Wettbewerb, desto grösser ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er für die Allgemeinheit von Vorteil ist.»

Obwohl in den westlichen Volkswirtschaften in den vergangenen Jahren zunehmend Besorgnis über den abnehmenden Wettbewerb geäussert wurde, konzentrierte sich die Debatte weitgehend auf Spitzensektoren innerhalb der nationalen Märkte, wie bspw. Big Tech. Politische Entscheidungsträger auf beiden Seiten des Atlantiks haben auf die Konzentration im Technologiesektor mit der Verabschiedung neuer Gesetze wie des EU-Gesetzes über digitale Märkte und der strengeren Durchsetzung bestehender Kartellgesetze reagiert, wie die jüngste Entscheidung der US Federal Trade Commission, die Übernahme von Activision durch Microsoft zu blockieren.

Die tiefere politische Frage ist jedoch, ob der Grad der Spezialisierung auf bestimmten Märkten einen Wendepunkt erreicht hat, an dem ein Kompromiss zwischen den beiden Smith’schen Voraussetzungen für Wachstum möglich ist. Hat die Arbeitsteilung ihre Grenzen erreicht – und ist die Notwendigkeit, den Wettbewerb zu verstärken, daher ein weiterer Grund, die Lieferketten zu diversifizieren und neue Bezugsquellen für die Produktion zu erschliessen?

