American Depositary Shares – Addex-Aktienkurs erfüllt Nasdaq-Mindestanforderung derzeit nicht Das Biotech-Unternehmen steht vor der Herausforderung, die Mindestanforderungen der Nasdaq zu erfüllen, da der Angebotspreis der ADS unter dem erforderlichen Preis lag.

Addex kündigt an, den Angebotspreis ihrer ADS zu überwachen und Optionen zu prüfen. Bild: Angus Mordant/Bloomberg

Genf (awp) – Die in den USA gelisteten ADS des Biotechunternehmens Addex erfüllen derzeit nicht die Mindestanforderungen der Nasdaq. Das Unternehmen habe eine Mitteilung von der Nasdaq erhalten, dass der Angebotspreis für die American Depositary Shares (ADS) in den letzten 30 aufeinanderfolgenden Geschäftstagen unter der Mindestanforderung von 1.00 $ pro ADS gelegen habe.

Um weiterhin gelistet zu sein, habe die Nasdaq dem Unternehmen eine Frist von zunächst 180 Kalendertagen eingeräumt, um die Anforderungen wieder zu erfüllen, wie Addex am Donnerstag mitteilte. Erreicht sei die Anforderung, wenn der Geldkurs der ADS an mindestens zehn aufeinanderfolgenden Geschäftstagen bei 1.00 Dollar oder mehr pro ADS schliesse. Am Mittwoch hatte er zu Handelsschluss bei 0.79 $ gelegen.

Addex kündigt an, den Angebotspreis seiner ADS zu überwachen und Optionen zu prüfen, um die Einhaltung der Nasdaq-Mindestangebotspreisregel innerhalb des Erfüllungszeitraums wieder zu erreichen. Sollte dieses Ziel nicht bis zum 8. November 2023 erreicht werden, könne das Unternehmen eine zusätzliche 180-Kalendertage-Frist beantragen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Nasdaq Addex auf die Finger klopft. Bereits im November 2022 waren die Genfer informiert worden, dass ihre ADSs die Mindestpreisregel nicht erfüllen. Das hatten sie dann zwischenzeitlich wieder getan.

AWP

