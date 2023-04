Das Unternehmen werde auch unregistrierte Optionsscheine auszugeben. Bild: Guido Mieth/Getty Images

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.50 Uhr

Addex erhält weitere 5 Mio. $ (vor Transaktionskosten). Sie macht keine Angaben dazu, bis wann sie sich damit finanziert sieht. Vergangene Woche hat sie die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr publiziert. Die 7 Mio. $ flüssige Mittel per Ende 2022 reichten bis zum vierten Quartal. Wären die Ausgaben stabil, müssten die zusätzlichen 5 Mio. $ das Unternehmen etwa bis in die Mitte des kommenden Jahres tragen. Angesichts des gedrückten Aktienkurses führen zusätzliche Finanzierungen über die Ausgabe von Titeln zu immer grösserer Verwässerung. Zu Beginn von 2022 notierten die Valoren um 1 Fr., den neuen Finanzierungsdeal hat Addex zu knapp 16 Rappen pro Aktie abgeschlossen. Die Finanzgesellschaften, die solche Deals abschliessen, lassen sich das hohe Risiko durch die Ausgabe von Optionen versüssen. Falls Addex Erfolge gelingen und der Aktienkurs dadurch steigt, würde der nicht genannte institutionelle Investor (sehr wahrscheinlich Armistice Master Fund) die Optionen wohl zu Geld machen. Das müsste den Aktienkurs wieder drücken. Kleinanleger tun gut daran, die Hände von Addex zu lassen. Sie verfolgt diverse Entwicklungsprogramme in der Wirkstoffklasse der allosterischen Modulatoren, die Zellfunktionen steuern. Doch nach dem Studienabbruch für den Hauptproduktkandidaten im vergangenen Jahr befindet sich nur ein weiterer in klinischer Entwicklung. Johnson & Johnson testet ihn gegen Epilepsie. Ein erstes Phase-II-Zwischenresultat wird in Kürze erwartet. Addex könnte für Anschlussfinanzierungen einzelne ihrer Programme verkaufen, doch die Situation wird voraussichtlich auch dann prekär bleiben, das mittelfristige Überleben der Gesellschaft ist nicht gesichert.