Quartalszahlen – Addex weiterhin in Verlustzone Auch im dritten Quartal kämpft das angeschlagene Biotech-Unternehmen mit geringeren Einnahmen und gleichzeitig steigenden Kosten.

Unter dem Strich ergab sich ein Nettoverlust von 4,1 Mio. Fr. Bild: Thomas Barwick/Getty Images

Das angeschlagene Biotechunternehmen Addex schreibt angesichts fehlender Einnahmen auch im dritten Quartal 2022 Verluste. Damit verbrennt das Unternehmen weiter seine Cashbestände. Diese reichen in etwa bis Ende des ersten Halbjahres 2023, wie Addex-CEO Tim Dyer am Freitag im Gespräch mit AWP sagte.



Für das dritte Quartal weist das Biotechunternehmen einen Nettoverlust von 4,1 Mio. Fr. aus. Zum Vergleich: im zweiten Quartal 2022 lag das Minus noch bei 7,2 Mio.



Die Einnahmen beziffert Addex in einer Mitteilung vom Freitag auf 0,4 Mio. Fr. Die Erlöse stammten in erster Linie aus der Forschungskooperation mit Indivior. Im zweiten Quartal hatten sie noch bei 0,2 Mio. Fr. gelegen.



Dem standen Kosten von 2,8 Mio. Fr. für Forschung und Entwicklung und 1,8 Mio. Fr. an allgemeinen Verwaltungskosten gegenüber. Während sich die Forschungsausgaben gegenüber dem zweiten Quartal damit nahezu halbiert haben, legten die Verwaltungskosten wegen höherer aktienbasierte Vergütungskosten zu.



Seit Addex Mitte Juni mitteilte, dass es die Studie mit seinem Hoffnungsträger einstellt, da nicht ausreichend Patienten rekrutiert werden konnten, stehen die liquiden Mittel allerdings noch mehr im Fokus als ohnehin schon.



Per Ende September verfügte Addex über Zahlungsmittel in Höhe von 10,4 Mio. Fr., verglichen mit 8,8 Mio. Fr. per 30. Juni 2022. Der Anstieg wird in erster Linie mit der Aktienkapitalerhöhung über 4,2 Mio. Fr. im vergangenen Juli begründet.

Unter Hochdruck auf Partnersuche

«Wir arbeiten unter Hochdruck daran, einen Partner zu finden, um uns so weitere Barmittel zu beschaffen», erklärt CEO Dyer. Man führe zu diesem Zweck zahlreiche Diskussionen mit den verschiedensten potenzielle Partnern über eine Vielzahl an Programmen aus der Addex-Pipeline.



Wann genau eine dieser Diskussionen in eine tatsächliche Partnerschaft und damit neues Geld münden werde, könne er allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, so Dyer. «Das wäre auch nicht seriös, da diese Verhandlungen in unserer Branche oft einer Achterbahnfahrt gleichen.» Dennoch sei er sehr optimistisch, eine Vereinbarung unter Dach und Fach zu bringen.



Sollte sich allerdings im Laufe des ersten Quartals 2023 abzeichnen, dass eine solche Transaktion noch nicht in greifbarer Nähe ist, würde Addex sich abermals an seine «Investoren und Unterstützer wenden, um weitere Mittel einzusammeln und so das Überleben zu sichern.»

Die komplette Historie zu Addex finden Sie hier.»

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.