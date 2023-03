Jahreszahlen – Addex weitet Verlust weiter aus Das Biotech-Unternehmen hat 2022 vor allem unter dem allgemeinen Anstieg der Preise gelitten und rutscht noch tiefer in die roten Zahlen.

Seit Addex Mitte Juni mitgeteilt hat, dass sie die Studie mit ihrem Hoffnungsträger einstellt, da nicht ausreichend Patienten rekrutiert werden konnten, stehen die liquiden Mittel noch mehr im Fokus. Bild: Getty Images/Science Photo Libra

Das angeschlagene Biotechunternehmen Addex ist im vergangenen Jahr tiefer in die Verlustzone gerutscht. Dies ist vor allem gestiegenen Kosten geschuldet. Mit den vorhandenen liquiden Mitteln ist Addex bis ins vierte Quartal finanziert.



Seit Addex Mitte Juni mitteilte, dass es die Studie mit seinem Hoffnungsträger einstellt, da nicht ausreichend Patienten rekrutiert werden konnten, stehen die liquiden Mittel noch mehr im Fokus.



Per Ende 2022 verfügte Addex über Zahlungsmittel in Höhe von 7,0 Mio. Fr., verglichen mit 10,4 Mio. Fr. per Ende September 2022, wie Addex am Donnerstag mitteilte.



Laut Mitteilung stammen die Einnahmen in Höhe von 1,4 Mio. Fr. aus der Forschungskooperation mit Indivior. Gegenüber 2021 sanken sie um 1,7 Mio. Der Rückgang spiegelt den Angaben zufolge den positiven Verlauf der Zusammenarbeit wider sowie die Übertragung der F&E-Aktivitäten an Indivior.



Dem standen Kosten für Forschung und Entwicklung in Höhe von 14,7 Mio. Fr. gegenüber, ein Anstieg um 1,8 Mio. gegenüber 2021. Die Veränderung sei vornehmlich höheren ausgelagerten F&E-Aufwendungen geschuldet sowie gestiegenen aktienbasierten Vergütungskosten.



Die allgemeinen Verwaltungskosten fielen mit 7,3 Mio. Fr. ebenfalls höher aus als im Vorjahr. Addex begründet dies mit gestiegenen aktienbasierten Vergütungskosten.

Tief in der Verlustzone

Unter dem Strich ergab sich ein Nettoverlust von 20,8 Millionen Franken, eine Zunahme gegenüber 2022, als das Minus 15,4 Mio. betrug.



Mit Blick auf die Pipeline erwartet Addex aus der Phase-II-Studie ADX71149 zur Behandlung von Epilepsie eine erste Einschätzung Anfang des zweiten Quartals.



Insgesamt konzentriere Addex sich derzeit darauf, für einen Pipeline-Kandidaten eine Transaktion festzuzurren. Derzeit würden diverse Gespräche geführt, sagte CEO Tim Dyer gegenüber AWP. «Wir haben ein spannendes Portfolio an wertvollen Vermögenswerten und starke Investoren, die uns unterstützen. Daher sollten wir uns Kapital beschaffen können, falls die Geschäftsanbahnung mehr Zeit benötigt.» Allerdings sei man auf einen Abschluss konzentriert.

AWP

