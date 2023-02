Analyse der Jahreszahlen – Adecco ist in der Beweispflicht Der Personaldienstleister will sparen, wachsen und transformieren zugleich. Eine Herausforderung für den neuen CEO und eine Chance für den Konzern. Stefan Krähenbühl

Solange der Arbeitsmarkt brummt, läuft es für den Personaldienstleister Adecco gut. 2022 hat sich das bezahlt gemacht. Bild: Alessandro Crinari/Ti-Press/Keystone

Denis Machuel hält sich mit schönen Worten nicht zurück. Man habe ein «attraktives Unternehmen», sei «branchenführend» und «sehr glücklich», betonte der neue CEO des Personaldienstleisters Adecco in seinen Ausführungen anlässlich der Bilanzpräsentation am Dienstag. Das dezidierte Eigenlob ist strategisch gut begründet. Adecco ist in der Beweispflicht. Allen voran der neue Mann an der Spitze. In der Vergangenheit hat der Konzern selten zufriedenstellende Zahlen rapportiert, gegenüber den grössten Konkurrenten hat er im wichtigen US-Markt zudem Marktanteile eingebüsst. Machuel ist angetreten, dies zu ändern.