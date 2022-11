Mit den Resultaten hat der Konzern die Erwartungen der Analysten erfüllt. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Ersteinschätzung von Stefan Krähenbühl um 8.50 Uhr

Adeccos Beharrlichkeit zahlt sich aus. Der Personaldienstleister ist im dritten Quartal spürbar gewachsen und hat den Umsatz im Rahmen der Erwartungen gesteigert. Der Gewinn fiel indes – was ebenfalls erwartet wurde – tiefer aus. Positiv: Im Kerngeschäft der Stellenvermittlung ist Adecco endlich wieder stärker gewachsen als die Konkurrenz. Ein Ziel, in dessen Erreichen im ersten Halbjahr massiv investiert worden war. Das bedeutet auch, dass die Investitionen wie geplant zurückgefahren werden, was der Gewinnmarge zuträglich ist. Ebenfalls positiv: Noch ist von der drohenden Rezession wenig zu spüren, die Wachstumsraten in den wichtigen Märkten sind ansehnlich. Ausgenommen ist das Stammgeschäft in den USA. Das Ziel, die Region wieder zu profitablem, konkurrenzwürdigem Wachstum zu führen, dürfte Denis Machuel noch eine Weile beschäftigen. Zusammen mit der erfolgreichen Integration von Akka Technologies ins gestärkte Beratungs- und Outsourcinggeschäft ist das die Hauptaufgabe des neuen CEO. Reüssiert er in beidem, sieht Adeccos Zukunft deutlich rosiger aus als auch schon. Die Diversifikation weg von der klassischen Stellenvermittlung verspricht höhere Margen. Voraussetzung ist, dass die hohen Wachstumserwartungen in den Geschäftsbereichen Akkodis und LHH auch erfüllt werden.