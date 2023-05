Aktie im Blickpunkt – Adidas haussieren an die Dax-Spitze Trotz moderatem Verlust bei gleichbleibendem Umsatz sind die Titel des Sportartikelkonzerns gefragt. Das Unternehmen übertrifft die Analysteneinschätzungen. Giuliano Ligi

In China ist der Umsatz 9% gefallen, verzeichnet im Ausverkauf aber einen zweistelligen Zuwachs. Bild: ZVG/Adidas

Dank durchzogener Zahlen über den Erwartungen sind Adidas am Freitagmorgen über 7% gestiegen und haben sich an der Spitze des deutschen Leitindex Dax positioniert. Obwohl der Umsatz in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich mit einem Rückgang von 0,5% nahezu gleichgeblieben ist, hat der Sportartikelkonzern in den ersten drei Monaten einen Verlust aus fortgeführten Geschäften von 24 Mio. € erwirtschaftet.