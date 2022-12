Aktie im Blickpunkt – Adobe erreicht 2022 Rekordumsatz Die Valoren haussieren nach der Zahlenveröffentlichung nachbörslich. Der Softwarekonzern steckt sich ehrgeizige Ziele für das Folgejahr. Giuliano Ligi

Das Segment «Digital Media» macht einen Grossteil des Umsatzes von Adobe aus. Bild: Daniel Acker/Bloomberg

Am Donnerstag verloren Adobe im Tagesgeschäft über 3%. Nach der Veröffentlichung des Zahlensets zum vierten Quartal drehten die Valoren aber ins Plus und legten nachbörslich 4,2% zu, was zu einer Gesamtperformance von einem Plus von etwas über 1% führte. Seit Jahresbeginn haben die Aktien über 40% eingebüsst. Der S&P 500 gab im selben Zeitraum mit nicht ganz 19% deutlich weniger nach.