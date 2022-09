Halbjahreszahlen – Aevis mit Gewinnsprung Der Spital- und Luxushotelkonzern verdient im ersten Semester dank Zukäufen deutlich mehr.

Operativ erwartet Aevis ein weiteres Wachstum bei Swiss Medical Network und eine positive Entwicklung im Hotelgeschäft. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Aevis Victoria hat im ersten Halbjahr 2022 deutlich mehr verdient. Dies ist insbesondere mehreren Akquisitionen zu verdanken, was sich auch in dem bereits Ende August veröffentlichten Umsatzanstieg gezeigt hat. Im Ausblick zeigt sich die Gruppe zuversichtlich, dass auch das zweite Semester erfreulich verlaufen werde.



Der operative Gewinn (Ebitdar) verbesserte sich deutlich um annähernd 50% auf 125,7 Mio. Fr., wie Aevis Victoria am Freitag mitteilte. Unterm Strich verblieb ein Reingewinn von 47,2 Mio. – eine Vervielfachung gegenüber den 14,3 Mio. des Vorjahres.



Seit Ende August ist bereits der Umsatz bekannt. Dieser kletterte dank der Zukäufe um fast 43% auf 584,2 Mio. Fr. Aus eigener Kraft wäre Aevis um 9,8 Prozent gewachsen.



Für das Gesamtjahr geht die Gruppe mit Blick auf das aktuelle Beteiligungsportfolio davon aus, signifikante Dividenden und Kapitalgewinne auf Holdingebene zu erzielen. Damit könnte die ordentliche Dividendenpolitik fortgesetzt und intensiviert werden.



Operativ erwartet Aevis ein weiteres Wachstum bei Swiss Medical Network und eine positive Entwicklung im Hotelgeschäft. Allerdings sieht die Gruppe wegen "der Diversität der Beteiligungen und der aktuellen makroökonomischen Herausforderungen" davon ab, konsolidierte Umsatz- oder Margenziele für das Geschäftsjahr 2022 zu nennen.

