Jahreszahlen – Aevis Victoria verdient erneut mehr Die Hotel- und Privatklinikgruppe erzielt 2022 wieder einen deutlich höheren Gewinn.

Die detaillierten Geschäftszahlen publiziert Aevis Victoria am 31. März. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Aevis Victoria hat ihren Gewinn im Jahr 2022 wieder deutlich steigern können. Nachdem Anfang März ein Umsatzwachstum von 28% gemeldet worden war, kündigte das Unternehmen nun ein Plus des Ebitda um über 60% an.



Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen habe 2022 zwischen 125 und 130 Mio. Fr. betragen, teilte Aevis Victoria am Montag mit. 2021 hatte der Ebitda noch unter 80 Mio. Fr. gelegen. Der Reingewinn soll mit 60 Mio. Fr. gar ein Vielfaches des Ergebnisses von 2021 betragen, als unter dem Strich nur 4,6 Mio. Fr. übrig geblieben waren.



Als Begründung für den Gewinnsprung nennt das Unternehmen in seiner Vorankündigung die Normalisierung im Hotelgeschäft. Die Hotel- und Privatklinikgruppe hatte während der Corona-Pandemie herbe Einbussen einstecken müssen.



Bereits bekannt ist, dass Aevis Victoria für 2022 erneut eine Dividende ausschütten will - der konkrete Dividendenantrag wird bei der Publikation der detaillierten Geschäftszahlen erwartet. Diese sind für den 31. März vorgesehen.

AWP

