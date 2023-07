Transaktion – Aevis Victoria startet Partnerschaft mit Visana Die Hotel- und Privatklinikgruppe geht eine Zusammenarbeit mit der Versicherungsgruppe ein. Letztere übernimmt einen Anteil an der zu Aevis gehörenden Swiss Medical Network.

Konkret hat Visana gemäss einer Mitteilung vom Dienstag 2,5 Mio. Namenaktien von Swiss Medical Network zu einem Preis von 60 Fr. je Titel gezeichnet. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Aevis Victoria startet eine Partnerschaft mit der Berner Versicherungsgruppe Visana. Dazu erwirbt Visana über eine Kapitalerhöhung einen Anteil an der zu Aevis gehörenden Swiss Medical Network.



Konkret hat Visana gemäss einer Mitteilung vom Dienstag 2,5 Mio. Namenaktien von Swiss Medical Network zu einem Preis von 60 Fr. je Aktie gezeichnet. Damit hält Visana nun für 150 Mio. Fr. 11,1% an Swiss Medical Network, 80% liegen bei Aevis und 8,9% beim Medical Properties Trust (MPT).

Die Transaktion stärke das Eigenkapital von Aevis und Swiss Medical Network und werde die Entwicklung des Unternehmens unterstützen, heisst es von Aevis weiter. Gemäss Visana werde mit der Partnerschaft die Vision verfolgt, das Schweizer Gesundheitssystem von einem «Krankheitssystem in ein echtes Gesundheitssystem zu verwandeln».



So sollen mittel- und langfristig mehrere integrierte Versorgungsregionen geschaffen werden. Nach der regionalen Zusammenarbeit zwischen Swiss Medial Network, dem Kanton Bern und der Visana in der Jurabogen-Region sei diese nationale Partnerschaft nun die «logische Fortsetzung».

AWP

