Umsatz 2022 – Aevis Victoria steigert Umsatz kräftig Die Hotel- und Privatklinikgruppe hat sich im vergangenen Jahr vollständig von den Folgen der Coronakrise erholt und deutlich mehr umgesetzt.

Die vollständigen Zahlen sowie der konkrete Dividendenantrag werden am 31. März veröffentlicht. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Aevis Victoria hat sich im Jahr 2022 weiter von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt. Zudem wird die Ausschüttung einer Dividende beantragt.



Operativ setzte Aevis Victoria 1,14 Mrd. Fr. um und damit fast 28% mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis sei unter anderem auf die Normalisierung der Bedingungen in der Hotellerie sowie auf die Konsolidierung eines Krankenhauses zurückzuführen, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Donnerstag mit. Auf vergleichbarer Basis lag das organische Wachstum bei 11,8%.



Weil die Ergebnisse verbessert wurden, soll erneut die Ausschüttung einer Dividende beantragt werden. Aevis hatte im Vorjahr - nach einer Pause von zwei Jahren - 1 Fr. je Aktie ausgeschüttet. Davon wurden 0,60 Fr. als ausserordentliche Dividende entrichtet.



Im Spitalsegment steigerte Aevis den Umsatz um 20,5% auf 915,8 Mio. Fr. Das neu zum Swiss Medical Network gehörende Hôpital du Jura Bernois SA (HJB) habe «wesentlich» zum Wachstum beigetragen - das organische Wachstum betrug 3,7%.



Das deutlich kleinere Gastrosegment Hospitality erholte sich kräftig und steigerte den Umsatz um über 35% auf 154,5 Mio. Fr. Damit erreichten die Aktivitäten wieder das Niveau von 2019, stellte Aevis fest.



Einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gab Aevis nicht. Die vollständigen Zahlen sowie der konkrete Dividendenantrag werden am 31. März veröffentlicht.

AWP

