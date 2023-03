Jahreszahlen – Aevis Victoria verdient mehr Die Hotel- und Privatklinikgruppe steigert 2022 den Umsatz und den Gewinn deutlich.

Für das laufende Jahr gibt Aevis Victoria keine konkreten Ziele ab. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Aevis Victoria hat im Jahr 2022 in allen Geschäftsbereichen Fortschritte erzielt und den ihren Gewinn deutlich gesteigert. Zu verdanken ist dies vor allem der Erholung des Hotelgeschäfts nach dem coronabedingten Einbruch sowie Akquisitionen. Die Aktionäre sollen eine Ausschüttung von insgesamt von 0.75 Fr. pro Aktie erhalten.



Der Umsatz stieg um 28% auf 1,14 Mrd. Fr., wie das Westschweizer Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen beträgt 130 Mio. Fr. Dies liegt am oberen Ende der von Aevis vor gut zehn Tagen in einer Vorabmeldung in Aussicht gestellten Bandbreite von 125-130 Mio. 2021 hatte der Ebitda 78,4 Mio. gelegen.



Sehr gut hat sich im vergangenen Jahr das Spitalsegment entwickelt. Das Swiss Medical Network steigerte den Umsatz um ein Fünftel auf 916,5 Mio. Fr. Das deutlich kleinere Hotelsegment legte dank der Erholung nach der Coronakrise gar um 35% auf 154,5 Mio. Fr. zu. Der Reingewinn vervielfachte sich auf 61,8 Mio. Fr. 2021 standen unter dem Strich nur 4,6 Mio.



Die Hotel- und Privatklinikgruppe hatte während der Corona-Pandemie herbe Einbussen einstecken müssen.

Keine konkrete Prognose für 2023

Für das laufende Jahr gibt Aevis Victoria keine konkreten Ziele ab. Grund dafür seien die Vielfalt der Beteiligungen und die aktuellen makroökonomischen Herausforderungen. Das Unternehmen erwartet operativ aber eine weitere positive Entwicklung in den Bereichen Healthcare, Hospitality und im Immobiliengeschäft.



Die Gesamtrentabilität der Gruppe dürfte daher voraussichtlich steigen. Der konsolidierte Umsatz von werde dagegen voraussichtlich sinken. Grund dafür ist die Entkonsolidierung des Réseau de l'Arc SA, die ehemalige Hôpital du Jura Bernois SA.

AWP

