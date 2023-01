Porträt Aliko Dangote – Afrikas reichster Mann ist bald noch reicher Sein Vermögen aus dem Zement- und dem Zuckergeschäft setzt Aliko Dangote dazu ein, auch dem afrikanischen Energiesektor seinen Namen aufzudrücken. Mara Bernath Lagos

Öffentliche Auftritte nimmt Aliko Dangote nur sporadisch wahr: Hier an einer Podiumsdiskussion in Singapur im Jahr 2018. Bild: Justin Chin/Bloomberg

In der Schweiz ist sein Name kaum jemandem ein Begriff, in Nigeria kennt ihn jedes Kind: Aliko Dangote. Der 65-Jährige ­kontrolliert die Zucker-, die Salz- und die Zementproduktion im Land. Der Mischkonzern, der Dangotes Nach­namen trägt, betreibt Fabriken und Tochterfirmen auf dem ganzen afrikanischen Kontinent, besitzt Kleiderfabriken, Getreidemühlen und Immobilien.



Doch damit nicht genug, Dangote expandiert in den Energie- und den Automobilsektor. Mitte 2023 soll in der Nähe von Lagos – mit sechs Jahren Verspätung – die grösste Raffinerie Afrikas den Betrieb aufnehmen und künftig 650 000 Fass Öl am Tag zu Treibstoff verarbeiten. Die Düngemittelfabrik auf demselben Gelände exportiert bereits seit August Harnstoffdünger (Urea) in die Welt. Ebenfalls seit dem vergangenen Jahr rollen in der von Dangote in Zusammenarbeit mit dem Autokonzern Stellantis errichteten Fabrik im Norden Nigerias Peugeot-Fahrzeuge vom Fliessband.