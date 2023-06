Im Grunde ist die Sachlage klar. Die Rechnung der AHV wird in etwa sieben Jahren wieder ins Minus kippen, da nützt alles Schönreden der Linken nichts. 2035 wird das Jahresdefizit gemäss dem Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) von SP-Bundesrat Alain Berset bereits auf 5 Mrd. Fr. angeschwollen sein.

Bis 2050 tut sich gemäss BSV eine Finanzierungslücke von 100 Mrd. Fr. auf, weil immer mehr Babyboomer Rente beziehen, wir immer länger leben und gleichzeitig weniger Erwerbstätige Beiträge zahlen. In neunzehn Jahren wäre das Kapital des Vorsorgewerks aufgebraucht.

Von den drei grossen Parametern, die AHV-Rechnung im Lot zu halten, ist eine Kürzung der Renten kaum durchzubringen. Als Alternativen bleiben eine Anhebung des Rentenalters – was notabene für höhere Einnahmen und gleichzeitig niedrigere Ausgaben sorgt –, eine happige Erhöhung der Mehrwertsteuer und mehr Lohnbeiträge.

«Es ist Wahljahr, und die Politiker profilieren sich mit Ausbauvorschlägen in der AHV, die scheinbar niemandem wehtun.»

Es ist Wahljahr, und die Politiker profilieren sich lieber mit Ausbauvorschlägen, die «niemandem» unmittelbar wehtun. Die SP will eine 13. AHV-Rente (auch für Wohlhabende) einführen, Kostenpunkt 5 Mrd. Fr. ab 2032. Mitte-Vertreter Beat Rieder verlangt in einer Motion, wenigstens die AHV für bedürftige Rentner zu erhöhen, ohne dass Ergänzungsleistungen gekappt werden. Das kleinere Übel, doch es würde immerhin auch etwa 1 Mrd. Fr. Zusatzaufwand bedeuten und die Einsparungen der angenommenen AHV-Minireform vom vergangenen Herbst wegwischen. Leidtragende wären auch hier die jungen Erwerbstätigen.

Die Anfang Woche im Nationalrat besprochene Renteninitiative der Jungfreisinnigen setzt hingegen beim Pensionsalter an. Es ist seit Einführung der AHV vor 75 Jahren nie angepasst worden. Die Initiative will das Rentenalter schrittweise auf 66 Jahre erhöhen und danach an die durchschnittliche Lebenserwartung knüpfen. Ungefähr 2045 könnte das Rentenalter bei 67 liegen, Länder wie das als sozial fortschrittlich geltende Dänemark, Italien und die Niederlande liegen im Plan bereits darüber.

Für eine klare Mehrheit im Parlament kommt die Initiative indessen zur Unzeit (wann nicht?), sie sei zu starr, eine Erhöhung des Rentenalters sei eh unnötig, so und ähnlich lauten die Argumente. Überraschenderweise schwenkte die SVP nach der gut fünf Stunden dauernden Debatte um und stimmte am Schluss, zusammen mit der FDP und der Grünliberalen Partei, wenigstens für eine Rückweisung des Geschäfts an die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Diese soll einen indirekten Gegenvorschlag ausarbeiten, was der Bundesrat abgelehnt hatte.

Denk- und wünschbar wäre eine Art AHV-Schuldenbremse. Ein solcher Mechanismus existiert auf Bundesebene in der Finanzpolitik seit mehr als zwei Jahrzehnten. So ist der Verschuldungsgrad der Schweiz im internationalen Vergleich niedrig geblieben, was dem Land in der finanziellen Bewältigung der Corona-Folge grossen Spielraum verschaffte.

Statt des Staatshaushalts könnten in der AHV das Umlageergebnis oder eine bestimmte Schwelle des AHV-Fonds massgebende Steuerungsgrösse sein. Die Kommission hat nun Gelegenheit, Modelle mit unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten auszuloten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgelöst werden. Entweder werden gewisse Automatismen aktiviert, oder der Bundesrat erhält den Auftrag, dem Parlament Sanierungsvorschläge zu unterbreiten.

«Bremsmechanismen würden verhindern, dass die Politik eine Stabilisierung der AHV nach endlosen Debatten mit ewiggleichen Argumenten ständig aufschiebt.»

Auf diese Weise würde verhindert, dass die Politik eine nachhaltige Finanzierung der AHV nach endlosen Debatten mit ewiggleichen Argumenten auf die lange Bank schiebt. Eine solche «Entpolitisierung» der AHV wird die Linke heftig bekämpfen.

Sollten die Renteninitiative und ein allfälliger Gegenvorschlag an der Urne scheitern, wäre das Thema nicht vom Tisch: Der Bundesrat hat den Auftrag erhalten, bis Ende 2026 Lösungsvorschläge zu präsentieren, wie die AHV für die Zeit von 2030 bis 2040 stabilisiert werden soll. Ohne allgemeine Erhöhung des Rentenalters als Teil eines Gesamtpakets wird das schwerlich zu erreichen sein.

