Beteiligungsgesellschaft – Airesis erhält Busse Die auf Sportmarken spezialisierte Beteiligungsgesellschaft erhält eine Busse von rund 50'000 Fr. wegen Verstössen gegen die Ad-hoc-Pflicht.

Die SER beurteilt das Verschulden als grobfahrlässig und die Verletzung insgesamt als schwer. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Die Sanktionskommission der SIX Group hat gegen die Airesis SA eine Busse verhängt. Die auf Sportmarken spezialisierte Beteiligungsgesellschaft muss wegen Verstössen gegen die Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität 50'000 Fr. bezahlen.

Auslöser für die im Dezember 2022 von der SIX Exchange Regulation (SER) eingeleitete Untersuchung war eine Ad-hoc-Mitteilung vom 12. April 2022, wie die SER am Donnerstag mitteilte. Demnach hat eine Tochtergesellschaft von Airesis bereits einige Tage davor kursrelevanten Tatsachen via LinkedIn publiziert. Diese Publikation sei ebenso verspätet erfolgt wie die anschliessende Publikation derselben kursrelevanten Tatsachen durch Airesis SA am 12. April 2022.

Die SER beurteilt das Verschulden als grobfahrlässig und die Verletzung insgesamt als schwer. Der Entscheid der Sanktionskommission ist rechtskräftig, da Airesis auf die Ergreifung von Rechtsmitteln verzichtet hat.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.