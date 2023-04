Jahreszahlen – Airesis erzielt etwas mehr Umsatz Die auf Sportmarken spezialisierte Beteiligungsgesellschaft landet 2022 trotz Umsatzsteigerung und Eingrenzung des Verlusts erneut in den roten Zahlen.

Der Umsatz von Airesis steigt im vergangenen Jahr um 4% auf 149,7 Mio. Fr. Symbolbild: Monty Rakusen/Getty Images

Airesis hat im Geschäftsjahr 2022 den Umsatz gesteigert und den Verlust deutlich eingegrenzt. Beide Beteiligungen schrieben aber rote Zahlen.



Der Umsatz der Gesellschaft stieg um 4% auf 149,7 Mio. Fr., wie dem Geschäftsbericht von Airesis zu entnehmen ist. Dieses Plus sei trotz eines unvorteilhaften Währungsumfeldes zustande gekommen. Unter dem Strich resultierte ein deutlich geringerer Verlust von 3,9 nach 10,6 Mio. Fr.



Bei der Sportmarke Le Coq Sportif, an der Airesis einen Anteil von 78% hält, stieg der Umsatz in der Berichtswährung Euro um gut 14% auf 141 Mio. Vor allem das Schuhgeschäft sei rasch gewachsen. Trotz Umsatzwachstum schrieb Le Coq Sportif nach wie vor rote Zahlen: Unter dem Strich resultierte ein Verlust von 6,9 Mio. Fr. (VJ 9,9 Mio. Fr.). Immerhin wurde auf Stufe Ebitda ein leicht positives Ergebnis erzielt.



Der Free-Skihersteller Movement, an dem Airesis 91% hält, erzielte hingegen weniger Umsatz (7,3 nach 9,9 Mio. Fr.), in der Folge stieg der Verlust auf 1,1 von 0,2 Mio. Fr. Ein Grund für das schlechtere Ergebnis sei der Schneemangel gewesen, heisst es im Geschäftsbericht.

Die komplette Historie zu Airesis finden Sie hier.»

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.