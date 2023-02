Aktie im Blickpunkt – Siemens Energy schreibt erneut Verlust Die Siemens-Energietechniktochter weist einen Quartalsverlust von knapp 600 Mio. € aus. Sie will 2025 wieder schwarze Zahlen schreiben. Lea Schüpfer

Die vollständige Übernahme der spanischen Tochter Siemens Gamesa und ihr Rückzug von der Börse sollen den Energietechnikkonzern wieder auf Kurs bringen. Bild: Nathan Laine/Bloomberg

Siemens Energy will spätestens 2025 wieder schwarze Zahlen schreiben. Das hat das Management am Dienstagmorgen bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen erklärt. Für das erste Quartal (Oktober bis Dezember) des laufenden Geschäftsjahres weist der Energietechnikkonzern einen Verlust in Höhe von 598 Mio. € aus. Im Vorjahresquartal belief er sich auf 246 Mio. €.