Aktie im Blickpunkt – Splunk haussieren nach Quartalszahlen Der US-Spezialist für Datenanalyse übertrifft im zweiten Quartal seine eigenen Erwartungen. Analysten sind wohlgestimmt. Giuliano Ligi

Die Aktien des Datenanalysten haben sich etwa gleich wie der Nasdaq entwickelt. Bild: David Paul Morris/Bloomberg

Dank den Zahlen zum zweiten Quartal, die über den eigenen Erwartungen lagen, haben Splunk am Mittwoch nachbörslich sowie am Donnerstag haussiert. Seit Börsenschluss am Mittwoch sind die Aktien des Spezialisten für Datenanalyse gut 12% vorangekommen. Die Titel des 2003 in San Francisco gegründeten Unternehmens, das sich in der Medienmitteilung selbst als «the Cybersecurity and Observability Leader» bezeichnet, haben mit einem Plus von knapp 30% seit Jahresbeginn entsprechend dem Nasdaq performt.