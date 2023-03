Der Chart des Tages – Aktien der Solarenergiebranche besitzen langfristiges Potenzial Nach der Seitwärtsentwicklung der vergangenen zwei Jahre sollte an den vorherigen Aufwärtstrend angeknüpft werden. Susanne Toren

Die weltweiten Investitionen in Fotovoltaikanlagen haben sich zuletzt auf etwa 100 Mrd. $ jährlich belaufen. In Zukunft werden sie in westlichen Staaten markant zunehmen. Hintergrund: Die Dominanz Chinas, das derzeit acht der zehn grössten Unternehmen der Solarenergiebranche stellt, soll sowohl durch den Inflation Reduction Act der USA als auch den Net Zero Industry Act der EU reduziert werden. Hierfür werden in den nächsten Jahren zig Milliarden zur Verfügung gestellt. Der Inflation Reduction Act setzt vor allem auf Steuergutschriften für Solarstromprojekte in Höhe von 30%, sofern diese Projekte Bauteile aus den USA verwenden. Das Paket der EU, das vorgestern vorgestellt wurde, umfasst neben Fördermitteln auch eine Quote für im Inland gefertigte «grüne» Schlüsselprodukte.

In Anbetracht der sich abzeichnenden zusätzlichen Investitionsdynamik dank EU- und US-Geldern sollten sich Solaraktien wieder besser entwickeln als in den beiden recht schwachen Vorjahren (vgl. Chart).

