Es ist schon eine Weile her, dass ich Ihnen die Überlegungen zu meinen Aktienfavoriten dargelegt habe. Also höchste Zeit, das nachzuholen. Seit der letzten Auswertung Ende Juli ist einiges passiert. Der Aktienmarkt hat nicht nur Boden gefunden, sondern steigt schon verdächtig lange schneller, als viele erwartet hatten.

Outperformer aus der Schweiz

Erst ein Blick auf Sika. Während sowohl der SPI als auch der FuW Swiss 50 seit Ende Juli an Boden verloren haben (ca. 3%), sind die Titel des Bauchemiekonzerns über 6% gestiegen. Da liegt noch mehr drin. Sika ist auch für eine rezessive Phase gut positioniert und dürfte von Infrastrukturprogrammen profitieren. Dann Novartis. Sie erinnern sich: Novartis hatten das vorletzte Mal Roche ersetzt. Ein Volltreffer. Novartis haben ihre Nachbarn ein weiteres Mal ausgestochen und sind 5% avanciert, während Roche klar im Minus liegen. Dividende und günstige Bewertung sind ein Plus. Ich halte Novartis die Treue.

Dann der Neuzugang Zurich Insurance: satte 10% Performance. Der Dividendenkönig ist in Form. Verträge können zu höheren Raten abgeschlossen werden. Das hilft. Die letzten Schweizer Valoren sind Sonova. Den Papieren des Hörgeräteherstellers scheint die Aufnahme in den SMI nicht zu bekommen. Im August warnte Sonova vor engerer Marge und geringerem Wachstum. Die Aktien haben sich seither nicht erholt und liegen 25% im Minus. Mich beruhigt etwas, dass Marktanteile gewonnen werden, deshalb bleibe ich investiert.

Google muss unten durch

Last but not least Alphabet. Big Tech liegt nicht im Trend. Das spüren die Titel der Google-Mutter (–20%). Nicht ungeduldig werden, lautet meine Devise für Alphabet, denn eine Konjunkturerholung wird sich in den Kursen des Giganten spiegeln.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

