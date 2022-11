Marktausblick hellt sich auf – Aktien-Happy-End doch noch möglich Saisonale und fundamentale Faktoren legen einen versöhnlichen Jahresausklang nahe. Susanne Toren

Händler und Analysten werden zu Jahresende wieder optimistischer. Bild: Michael Nagle/Bloomberg

Nach dem Kurssprung vom letzten Donnerstag mehren sich Analystenstimmen wie diejenige bei Citigroup, die vom Fortgang der Kurserholung bis Jahresende ausgehen. Und in der Tat: Saisonale Muster könnten dies nahelegen. Zum einen kam es in der Vergangenheit in den letzten drei Monaten des Jahres meistens – zu über 80% – zu Kursgewinnen an den Aktienmärkten, gemäss Statistik von Tradistats seit 1990. Zum anderen erhalten US-Aktien nach den Zwischenwahlen zumeist Auftrieb, bis hinein in das Frühjahr (vgl. Grafik).